الأهلي: نفكر في خبير أجنبي لشغل منصب جديد بالنادي

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفكير مجلس الإدارة في استقطاب خبير كروي أجنبي ليحل محل لجنة الكرة بالنادي.

واعتذر وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي على عضوية اللجنة.

وأجاب طاهر على سؤال (لماذا يوجد نظام لجنة كرة من الأساس؟) قائلا: "في الوقت الحالي نفكر في استقطاب خبير كروي أجنبي".

وأوضح في تصريحات مع برنامج (هنا العاصمة) "خبير أجنبي على مستوى أكاديمي عالي جدا يشارك عبد العزيز عبد الشافي زيزو والمدير الفني الأجنبي للفريق ورئيس قطاع الناشئين في القرارات".

وأتم "ندرس ذلك".