طاهر يتحدث: عن دور لأبو تريكة وصعوبة مع شوبير.. ومكالمة لم تتم مع طه إسماعيل

يتمنى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن يقبل محمد أبو تريكة أيقونة الشياطين الحمر لعب دور في القلعة الحمراء.

وتطرق طاهر لتشكيل لجنة كرة جديدة تقود اللأهلي، مفصحا "كل نجوم الفريق السابقين لديهم فرصة".

وتابع "أبو تريكة؟ طبعا أتمنى أن يقبل دورا جيدا في الأهلي".

وأضاف "شوبير؟ لا. هو إعلامي وهذا الدور فني بشكل واضح".

وأكمل "طه إسماعيل؟ تحدثت معه في الهاتف لكنه لم يرد. لكني سأكرر المحاولة لأني أريد الاستعانة بخبراته".

لكن في النهاية حين قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي إن لجنة الكرة باتت فكرة قديمة، عقب طاهر "أحييك على هذه الرؤية".