صفقات الأهلي (1) – عرابي يرد.. هل حصلت على سمسرة في صفقة حجازي؟ هذه هي الكواليس

اتهموا هيثم عرابي رئيس هيئة التعاقدات السابق في الأهلي بأنه حصل على سمسرة في صفقة انضمام أحمد حجازي للقلعة الحمراء. لكن الحقيقة غير ذلك تماما بحسب ما أوضحه الرجل في حوار مطول.

عرابي حل ضيفا على قناة CBC Extra وتحدث عن كواليس صفقات القلعة الحمراء وقرار استقالته الذي جاء لتهميش دوره في الأهلي من قبل رئيس النادي محمود طاهر.

وقال عرابي: "سمسرة؟ يحزنني هذا كثيرا بعد كل هذا العناء والجهد في هذه الصفقة".

وأضاف "نحن نعمل بشكل جماعي. محمد حمدي زكي اتفق معه كابتن علاء عبد الصادق. كابتن أحمد فتحي انضم عن طريق كابتن علاء. وصالح جمعة كذلك".

وأكمل "محمود طاهر حسم صفقة أنطوي بعدما بدأتها أنا. إيفونا توليتها أنا. احمد الشيخ عملت عليها بشكل كبير. العمل الجماعي كان هو البطل".

وأفاد "حجازي ضممته"، ثم استدرك "أسف ضمه الأهلي".

الكواليس

هل تعلمون أن أحمد حجازي كان معروضا على الأهلي بـ600 ألف يورو؟".

وتابع "بل كان معروضا أن يتم ضم حجازي بمليون يورو. يحصل فيورنتينا على نصفهم ويحصل اللاعب ووكيله على النصف الثاني".

وأضاف "كان سهلا جدا بعلاقاتي في إيطاليا وفيورنتينا، أن أذهب للنادي وأتفق معه على بيع حجازي للأهلي بمليون يورو. وأحصل أنا على نسبة كبيرة".

واستدرك "لكن ما حدث أني ذهبت إلى محمود طاهر وتحدثت معه. قلت له نصا: سأجلب أحمد حجازي مجانا".

وأكمل "حين تواصلت مع اللاعب طلب مني أولا التحدث مع الإسماعيلي. وقتها تمسكت به جدا".

وأتم "علمت أن هذا الإخلاص من اللاعب هو المطلوب للأهلي".