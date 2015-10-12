القبض على صيدلى بحوزته 1300 قرص من الترامادول المخدر بشرم الشيخ

نجحت مباحث شرم الشيخ، من القبض على صيدلى بمنطقة الهضبة وبحوزته 1300 قرص ترامادول مخدر.

تلقى اللواء مجدى موسى مساعد الوزير مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من العقيد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائى بقيام المتهم بمزاولة نشاطه.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ، بقيام المدعو" م . م م مواليد 1976 صيدلى" ومقيم السيدة زينب، بالاتجار فى الأقراص المخدرة ويتخذ من منطقة الهضبة، دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض تلك المعلومات علي اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، كلف بتجهيز مأمورية لسرعه ضبط المتحرى عنه .

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب أحمد خلاف، ضابط بفرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم بمنطقة الهضبة - دائرة القسم وبحوزته 1300 قرص من عقار الترمادول المخدر و700 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى قدره 315 جنيها، و37 دولارا أمريكيا وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.