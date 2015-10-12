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مديرية أمن الإسكندرية تضبط 12 قضية سلاح و100 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبر

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مديرية أمن الإسكندرية تضبط 12 قضية سلاح و100 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبر مديرية أمن الإسكندرية تضبط 12 قضية سلاح و100 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبر
شنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 قضية سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن: "8 بنادق خرطوش عيار 12 أسبانى الصنع و200 طلقة خرطوش من ذات العيار وبندقية آلية وطبنجة ماركة بروفكت وفرد خرطوش عيار 12".

وفى قضايا المواد المخدرة تم ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تاجرين للمخدرات.

وفى مجال ضبط السيارات المسروقة تم ضبط "عبد العزيز ع " وبحوزته السيارة رقم" ق ع ص 1482" ماركة هيونداى النترا المبلغ بسرقتها، وكذلك السيارة رقم س ى ج 2861 ماركة هيونداى المبلغ بسرقتها، والسيارة س ى ط 3349 سوزوكى مبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين تم ضبط "محمد .م .ع" 28 سنة محكوم عليه فى القضية رقم 20845 سرقة بالإكراه بالسجن 5 سنوات.

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مصر 365