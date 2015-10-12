النقض تنظر اليوم طعون 22 متهما فى قضية أحداث عنف "أبراج النايل سيتى"

تنظر محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعون المُقَدَّمَة من 22 متهما فى قضية أحداث عنف "أبراج نايل سيتى"، على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة جنايات القاهرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما يوم 29 يناير من العام الماضى، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 22 متهما آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتى" وفرض إتاوات على إدارتها.

ترجع الواقعة الى أغسطس 2012، عندما فرض مسجل خطر إتاوة على إدارة فندق "فيرمونت" بأبراج نايل سيتى، إذ اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات لغياب الأمن، وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته.

وهاجم أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا الفندق، وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص، ودراجات بخارية، تحمل أشخاص، وقطعوا الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات فى الاتجاهين، ورشق أهالى القتيل الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة، ما ادى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين والقبض على 18 متهما منهم، بعد إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق.