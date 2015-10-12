شقيقان يقتلان أخيهما المسجل خطر بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

تجرد شقيقان من مشاعر الإنسانية وذلك بعدما قاما بقتل شقيقهما طعنًا بالسكين ورميا جثته على ترعة السرساوية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية لخلافات دائمة بينهم، وحدوث مشاجرات بسبب خلافات على الميراث بينهم تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا، من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة أحمد.م.ا 29 مسجل خطر، على ترعة السرساوية بمدينة منوف.

على الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمد عبد الصمد رئيس المباحث والنقباء محمد جلال، ومصطفى نجاح معاونى المباحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقا المجنى حماد 37 عامًا، عبد الحميد 37 عامًا وذلك بسبب خلافات دائمة على الميراث.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقيام الأول بطعنه عدة طعنات بالصدر حتى فارق الحياة، وقيام الثانى بمساعدته لاخفاء الجريمة ورمى جثة فى الماء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.