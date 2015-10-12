سقوط عصابة وراء سرقة مدير مبيعات بالإكراه عقب مطاردة مثيرة بدار السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وذلك عقب اشتباه القوات فيهم نظرًا لقيامهم بالهرب فور مشاهدة القوات، فتم مطاردتهم وضبطهم، وتبين أن بحوزتهم سلاح أبيض مبلغ مالى ومتعلقات شخصية خاصة بمدير مبيعات فى إحدى الشركات، اعترفوا بسرقته بالاكراه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة بالإكراه وقرر أنه كان فى طريقه للإبلاغ، وتم إحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام بشارع كورنيش النيل أمام بنك HSBC دائرة القسم، تلاحظ لهما توقف السيارة رقم "ج ر 9746 " ماركة فيرنا بيضاء اللون تاكسى يستقلها 4 أشخاص وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإلقاء حقيبة يد وحاولوا الفرار.

على الفور أمكن ضطهم وتبين أنهم كل من "ياسر م إ" 36 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم القنطرة غرب الإسماعيلية والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 9596/2012م الغردقة البحر الأحمر والمحكوم عليه فى القضية رقم 3654/2004م الإسماعيلية تبديد والمقضى فيها بالحبس شهر، و"محمد خ ع" 24 سنة، حداد ومقيم الجيزة، وبحوزته سلاح أبيض مطواه قرن غزال، و"عادل ع ع" 28 سنة، حلوانى، ومقيم الهرم، و"محمد م م" 28 سنة، قائد السيارة المضبوطة، ومقيم الجيزة.

كما تم ضبط بحوزتهم حافظة نقود بداخلها مبلغ 1800 جنيه وهاتف محمول وبطاقة رقم قومى، وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من "حمادة روبى سليمان" 21 سنة، مدير مبيعات بإحدى الشركات ومقيم أبراج كورنيش النيل دائرة قسم المعادى كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثانى، وأضاف الأول أنه نظرًا لسابقة عمله لدى المجنى عليه وتسبب فى فصله من العمل وللانتقام منه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على ارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الأول، أنهم انتظروا المجنى عليه أسفل مسكنه واستولوا على ما بحوزته من متعلقات تحت تهديد السلاح كما أضافوا بأن المتهم الرابع غير مشترك فى الواقعة وأنهم قاموا باستئجاره بالسيارة مقابل مبلغ 200 جنيه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة بالإكراه وقرر أنه كان فى طريقه للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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