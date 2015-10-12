ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، مساء أمس، حملة مكبرة باشرها اللواء عادل التونسى مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "كيرولس. ى" 22 سنة مقيم الدهار - الغردقة سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "متنوعة" وبحوزته عدد 23 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام؛ ومبلغ مالى 205 جنيهات؛ وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل وترويج المواد المخدرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11891 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

وفى قسم شرطة ثان الغردقة أخطر الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة اللواء على عامر مدير مباحث المديرية بإلقاء القبض على "أيمن. س" عاطل مقيم الدهار - الغردقة وبحوزته عدد 9 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 90 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9033 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط "محمود. د" عاطل مقيم الدهار - الغردقة وبحوزته عدد 20 قرص من مخدر "التامول"؛ مبلغ مالى 20 جنيها؛ تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9107 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى قامت وحدة مباحث المرور بقيادة العقيد رضا النحاس بعمل حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات بعد إجراء التحليل لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتحقيق.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمكن النقيب أشرف الطريفى معاون مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط "سعد.س" الهارب من القضية رقم 8390 لسنه 2012 جنايات قسم شرطة أول الغردقة "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم ضبط 51 محكـوما عليهـم فــى جنح الحبس الجزئى.