تأسيس لجنة «أصدقاء المرضى» في مدينة الملك سعود الطبية

أصدر المشرف العام التنفيذي على مدينة الملك سعود الطبية قرار بإنشاء لجنة "أصدقاء المرضى" والتي تهتم بمساعدة المرضى المنومين بالمدينة وحل جميع مشاكلهم ومساعدة أسرهم اجتماعياً ونفسياً ومادياً.

وأوضح أمين لجنة أصدقاء المرضى بالمدينة خالد الحمدان بأن اللجنة تهدف لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الخطة العلاجية للمريض، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات التي تهتم برعاية وتدريب المرضى وأسرهم، للتكيف مع وضعهم الصحي، وتشجيعهم ومساعدتهم على الالتحاق بالبرامج التنموية الهادفة للتدريب والتوظيف، فهناك عدد من الجهات بادرت بمنح العديد من المقاعد التدريبية المنتهية بالتوظيف للمرضى وذويهم.

وأضاف الحمدان أن إدارة المدينة الطبية رأت أهمية وجود إدارة منتظمة ومتفرغة للعمل على التنسيق بين المحتاجين والمؤسسات، حيث أن المدينة تبنت المسؤولية الاجتماعية للمرضى والمساهمة في تنمية المجتمع، وبذلك تكون الريادة للمدينة كمؤسسة طبية تشارك في تبني مشروعات تخدم المجتمع وتحقق الأهداف الوطنية، بالإضافة للهدف الرئيسي وهو تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تنفيذ الخطة العلاجية للمرضى مادياً وغيرها.