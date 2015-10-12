المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية

أودع الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار في حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضح سفير خادم الخرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2015 بواقع 20 مليون دولار شهريًا. وأكد أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى حرص المملكة منذ يناير 2013 على زيادة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريًا دعمًا لها.