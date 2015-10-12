باحث في الطقس: مؤشرات إيجابية بهطول أمطار مع دخول «الوسم»

أوضح عبدالعزيز الحصيني الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، أن فترة فصل الخريف الحالية هي فترة انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء بشكل تدريجي، حيث تنكسر حدة الحر ويبدأ الجو في الاعتدال.

وبيّن الحصيني أن دخول الوسم في 16 أكتوبر، وقد يحل قبل ذلك بأيام عدة، وتعد تلك الأيام التي تسبق تاريخ دخوله «بواكير الوسم»، وتبلغ عدد أيامه 52 يوماً مقسمة على نجم العواء والسماك، والغفر والزبانا، لافتاً إلى أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالاخضرار.

وأشار الحصيني إلى وجود مؤشرات إيجابية بهطول الأمطار وظهور الربيع هذا العام، حيث يتزامن مع دخول فترة الوسم حدوث ظاهرة «النينيو» وهي ارتفاع في حرارة سطح المياه في المحيط الهادي، وغرب المحيط الهندي، متوقعاً أن تؤثر على نماذج الرياح فتحدث تقدم الكتل الرطبة، وتعمقها إلى داخل الجزيرة العربية نتيجة لتقدم أخاديد باردة تتشكل السحب الممطرة، وتوقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة أن يتزامن مع دخول الوسم انخفاض واضح في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال نهاراً، والبرودة ليلاً، ويكون شمال المملكة أكثر تأثراً بهذا الانخفاض.