وزراء الثقافة في دول «التعاون» يبحثون مواجهة الأفكار المتطرفة

يعقد في الدوحة يوم الخميس المقبل الاجتماع الدوري الحادي والعشرون لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن سالم الغساني أن اجتماعات تحضيرية ستسبق اجتماع الوزراء، للوكلاء المسؤولين عن الثقافة وللجنة الثقافية العامة.

وقال الغساني "إن اجتماع الوزراء سيتناول العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الثقافي المشترك، من بينها لوائح العمل المشترك، ودراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي داخل دول المجلس، وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلة، وتعزيز الهوية الخليجية".

وأفاد أن الوزراء سينظرون في مواجهة الأفكار المتطرفة وأعمال العنف والإرهاب من خلال البرامج الثقافية، والندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية بدول مجلس التعاون، وكذلك في التعاون الثقافي المشترك مع الدول الصديقة والمجموعات الاقتصادية.