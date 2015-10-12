85 لوحة ترصد 85 عاماً من ذاكرة الوطن ومجده

"إما ستروني منتصراً أو لن تروني ثانية" كلمات أسرت ألباب وعيون طلابنا السعوديين في معرض "صفحات من تاريخ اليوم الوطني السعودي" الذي استضافته الملحقية الثقافية السعودية مؤخراً في الإمارات بمناسبة احتفائها باليوم الوطني السعودي الخامس والثمانين بمقر ندوة العلوم والثقافة بدبي برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر.

كلمات قالها قائد المسيرة ومؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قبل أن ينطلق إلى قلب الجزيرة العربية ويتوغل فيها منتصراً.

هذه الكلمات القوية وغيرها من الكلمات الثمينة هي نتاج عمل جبار قام به المؤرخ السعودي جابر بن عبدالله الغامدي الذي سخر من نفسه منذ صغره هواية قلما نجد لها مثيلاً في أوساطنا اليوم، حيث دأب منذ البدايات الأولى في حياته على رصد شامل لتاريخ اليوم الوطني السعودي منذ 85 عاماً جمع فيها من الإرث الوطني الناصع، ومن أقوال ملوكنا العادلين، ومن قصص الانتماء أكملها، صفحات أصدق ما جاءت عليه أنها توثق التاريخ لأبناء الوطن، وتحكي مسيرة الوطن لأبنائه، ودور القادة العظماء في تحقيق التنمية والسعادة للشعب.

الملفت في هذا المعرض الوثائقي أنه يسرد أعواماً مديدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم الملوك من أبنائه الذين واصلوا إقامة العدل وإرساء الحق وإسعاد الشعب وخدمة الأمة -رحمهم الله- وصولاً إلى ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" الذي يحمل على كاهله اليوم أمانة الرسالة وتحقيق العدالة ومسؤولية مصير أمة وقضية شعب.

وكانت لوحات المعرض الوثائقية محل إعجاب المشاركين والزائرين والحضور وأبناء وبنات الوطن الدارسين والدارسات في مدارس وجامعات الإمارات، وحازت تقديراً كثيراً، ووقف الأبناء أمامها طويلاً، تعرفوا على قصة بداية هذا المجد في حديث الصورة، وسيرة هذا المجد، مثمنين هذه الخطوة التي قام بها جابر الغامدي خصوصا بالوثائق التي عرضت ومن ضمنها صفحات خاصة قديماً وحديثاً لصحيفة "الرياض" التي من خلالها استعرضت تاريخ ومجد ونهضة المملكة.

وقدم جابر بن عبدالله الغامدي المؤرخ التاريخي، شكره للملحقية الثقافية السعودية في الإمارات على هذه الدعوة المشرفة، في مناسبة لها ذكرى غالية، فمناسبة مثل اليوم الوطني مناسبة أقف عندها كثيراً، حيث يوجد لدي آلاف الصور عن الوطن والتي توثق حقبة تاريخية مصورة وموثقة، وبكلمات ملوك المملكة العربية السعودية وأقلامهم، كانت تصدر منذ القدم، وعندما علمت أن الفئة التي تحتفل باليوم الوطني طلابنا وبناتنا في الإمارات، حزمت حقائبي واخترت اللوحات التي تواكب هذه المناسبة من أقوال حكيمة للملك المؤسس -طيب الله ثراه- ولقاءات وخطب الملوك من بعده.

وقال: إنه مولع برصد هذه المواقف حتى أنه سخر لها وقته وحرص على جمعها وحفظها وأرشفتها، وعن إمكانية إصدار كتب مصورة تحكي تاريخ المملكة قال إنه على أتم الاستعداد لتوفيرها حين الرغبة في طباعتها مؤكداً أن لديه أكثر من 150 ملفاً وثائقياً جاهزة للطباعة.

وفي لحظات معبرة رصدتها صحيفة "الرياض" لزوار المعرض من أبنائنا وبناتنا أكدت ما لهذا المعرض بالذات من أهمية ورسالة قوية نحو ترسيخ المواطنة الصالحة، والولاء والانتماء لهذه الأرض المباركة، وتؤكد ما للصور من أهمية في تحقيق أهداف سامية ومهمة قد لا تستطيع الخطب والمحاضرات واللقاءات تحقيقها. وأكد الزوار على ضرورة جمع ما قدمه الأستاذ جابر الغامدي في هذا المعرض من كتب توزع على أبناء الوطن في الجامعات والمدارس فمثل هذه المواقف الوطنية الناصعة والتاريخ المشرف والسيرة العادلة لن تجدها في كتب الدراسة، لتنمية وترسيخ الحس الوطني لدى الطالب والمتلقي.