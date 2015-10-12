‏‫أمطار على الباحة.. وصاعقة رعدية تصرع طفلاً وشاباً

الباحة - عبدالرحمن الغامدي

شهدت منطقة الباحة، الجمعة الماضية، أمطارا غزيرة إلى متوسطة شملت مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وتسببت صاعقة رعدية في وفاة طفل وشاب في محافظة غامد الزناد في منطقة الباحة.

وأوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة أن عمليات الهلال الأحمر في المنطقة تلقت بلاغاً عن تعرض شاب وطفل لصعق كهربائي، ناتج عن صاعقة رعدية تزامنت مع الأمطار وذلك بقرية لبوة بغامد الزناد، حيث تم توجيه فرقتين للموقع وتبين إصابتهما بصاعقة رعدية أدت لتوقف القلب والتنفس لديهما، حيث تم عمل «السي بي آر» لهما لحين إدخالهما للمستشفى.