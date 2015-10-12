إتلاف 450 كلغم من اللحوم الفاسدة بمكة المكرمة

أتلفت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة (450) كلغم من اللحوم الفاسدة، خلال جولاتها الميدانية على محلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من سلامة اللحوم ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأوضح د. سعود الحتيرشي مدير عام المسالخ أن إدارة الرقابة على اللحوم نفذت عددا من الجولات التفتيشية الميدانية على محلات الجزارة ومراكز التسويق والملاحم، وتم خلال تلك الجولات إتلاف (450) كلغم من اللحوم، شملت (90) كلغم لحوم من مطاعم متخصصة في تقديم لحوم الحاشي، و(290) كلغم لحوم مصنعة، و(68) كلغم لحوم غير صالحة من محلات بيع اللحوم.

وكانت أبرز أسباب الإتلاف، وجود لحوم تم إعادة تجميدها تظهر عليها علامات التلف والفساد، وأخرى مجهولة المصدر وسوء حفظ وتخزين.

وأكد الحتيرشي أن الإدارة العامة للمسالخ وبالتعاون مع البلديات الفرعية تكثف الجولات الميدانية على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، مشيراً إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأمانة في سبيل تطوير هذه الخدمات وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.