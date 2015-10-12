رئيس بعثة حج ماليزيا يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج

المدينة المنورة - خالد الزايدي

عبر رئيس بعثة الحج بماليزيا داتو سيد صالح مفضل عن خالص شكره لحكومة المملكة العربية السعودية للاهتمام والعناية الفائقة بالزوار، وعلى المشروعات العديدة التي تصب في خدمة الحجيج، جاء ذلك خلال زيارته لمعرض المشروعات التنموية العملاقة بمنطقة المدينة المنورة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- والذي تستضيفه الجامعة الإسلامية، وشهد المعرض خلال الفترة الماضية إقبالا متزايدا من الوفود الزائرة من طلاب المدارس والجامعات وممثلي بعثات الحج وزوار المدينة المنورة ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من مواطنين ومقيمين. ويجسد الملتقى والمعرض الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة جهود المملكة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحجاج والمعتمرين الذي يفدون للمملكة من كل أنحاء العالم. ويتيح المعرض لزائريه مشاهدة المشروعات العملاقة والتعرف على النقلة الحضارية النوعية للمنطقة عبر مجسمات للمشروعات التنموية وما تقدمه الدولة رعاها الله من المشاريع في المدينة المنورة ويشارك في المعرض عدة جهات حكومية منها وزارة المالية ووزارة الدفاع و أمانة منطقة المدينة المنورة و وزارة التعليم و الشركة السُعودية للكهرباء و شركة المياه الوطنية و المؤسسة العامة للخطوط الحديدية و هيئة تطوير المدينة المنورة،، ويأتي الملتقى والمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لتطوير المدينة المنورة بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الشركات الخاصة المنورة لتسليط الضوء على المشروعات العملاقة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة على كافة الأصعدة وفي مقدمتها مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف إضافة إلى مشاريع تنموية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومشروعات الإسكان والنقل.