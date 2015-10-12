بلاغ مواطن يغلق مطعماً مخالفاً في الدمام

أغلقت بلدية غرب الدمام مؤخراً، مطعماً مخالفاً، إثر وورد بلاغ من مواطن عن بعض المخالفات الصحية التي رصدها فيه.

وقال م. فارس العريج في تصريح صحافي، إن البلدية تلقت بلاغاً من مواطن عن وجود بعض الملاحظات الصحية في أحد المطاعم الواقعة في نطاقها الجغرافي، مشيراً إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم إرسال المراقبين الصحيين للكشف على المطعم المذكور في الشكوى، وضبط المخالفات، وإغلاق المطعم كإجراء احترازي.

وأضاف أنه سيتم الكشف على جميع أدوات المطعم والأطعمة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وستطبق الغرامات النظامية بحقه، نظير هذه المخالفات الصحية.

وشكر العريج المواطن على تعاونه في الابلاغ عن مخالفات المطعم، مؤكداً على التعاون الكبير بين المواطنين والمقيمين مع الأمانة فيما يتعلق بصحة البيئة والابلاغ عن أي مخالفات في المنشآت الصحية.