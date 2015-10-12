مدير «تعليم مكة»: نصف المشروعات التعليمية سيسلم خلال ثمانية أشهر

مكة المكرمة - تركي السويهري

كشف محمد بن مهدي الحارثي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارته بصدد تسلم نصف المشروعات التعليمية التي تنفذها شركة "تطوير" التي تبلغ تكلفتها 323 مليون ريال.

ويأتي حديث الحارثي خلال زيارة تفقدية أمس على المشروعات، رافقه د. عبدالله البريدي مدير شركة "تطوير" للمنطقة الغربية، ود. ضيف الله الثبيتي رئيس لجنة المشروعات المدرسية، وعدد من المهندسين.

وقال الحارثي، إن المشروعات المنفذة 25 مبنى مدرسيا، وثماني روضات، و18 صالة رياضية، وعشرة ملاعب عشبية بمبلغ إجمالي 323 مليون ريال، مشيراً إلى أنه سيتم تسلم 50 في المئة منها خلال ثمانية الأشهر المقبلة لتضاف إلى المباني المدرسية القائمة.