محمد بدران: حزب النور أحد شركاء "30 يونيو" وإقصاؤه يحوله لتنظيم سرى

أكد محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، أن حزب النور أحد شركاء ثورة 30 يونيو ولابد من مشاركته فى الحياة السياسية، مشددا على أن إقصاءه يحوله إلى تنظيم سرى على غرار جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى نظمة حزب "مستقبل وطن" بمركز أبو المطامير بالبحيرة لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب.

وشدد "بدران"، على دور البرلمان القادم فى تشكيل مستقبل مصر، مضيفا أنه تم إعداد برنامج طموح قابل للتنفيذ للخروج بالبلاد من أزمتها، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيرا إلى الدفع بـ 195 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية من ذوى الخبرة السياسية والتاريخ المشرف.

كان محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، قام بزيارة محافظة البحيرة وبدأ جولته الانتخابية بمدينة دمنهور، حيث زار كنيسة مار جرجس واستقبله خلالها قيادات الكنيسة القبطية، كما زار مركزى حوش عيسى وأبو المطامير، وقام بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر ومنهم محمد المصرى الملقب بـ"صائد الدبابات".

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