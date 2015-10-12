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رئيس الاستخبارات السعودية السابق: إسرائيل وإيران سبب الإرهاب بالمنطقة

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رئيس الاستخبارات السعودية السابق: إسرائيل وإيران سبب الإرهاب بالمنطقة رئيس الاستخبارات السعودية السابق: إسرائيل وإيران سبب الإرهاب بالمنطقة
أكد الرئيس السابق للاستخبارات الأمير تركى الفيصل، أن الظلم الإسرائيلى الواقع على الفلسطينيين، بجانب الطموح والنشاط الإيرانى الطائفى فى لبنان والعراق واليمن وسوريا، أديا لتصعيد النبرة والوتر الإرهابى لبعض الفئات المنتمية للمذهب السنى فى البلدان العربية، لافتاً إلى أن المنظمات التى تدعى الإسلام ظهرت فى مناطق مختلفة من العالم العربى نهاية السبعينيات.

وقال الأمير "تركى" فى مقابلة مع مع الإعلامية زينة يازجى ببرنامج "بصراحة" عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن المشكلة الفلسطينية تمثل المشكلة الأم فى المنطقة، بعد الإصرار الإسرائيلى الرافض لأى حلول سلمية يمكنها خلق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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مصر 365

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