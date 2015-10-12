الإعلام الحربى العراقى: مقتل 17 داعشيًا وحرق 3 مركبات لهم فى الثرثار

أعلنت خلية الاعلام الحربى اليوم الأحد، عن مقتل 17 داعشيا، وحرق 3 مركبات تابعة لهم فى منطقة الثرثار.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" نسخة منه، أن "قوة من الحشد الشعبى تمكنت من قتل 17 عنصرا من داعش وحرق 3 مركبات لهم خلال عملية نوعية فى مناطق شمال شرق بحيرة الثرثار".

يذكر أن قوات الحشد الشعبى، أعلنت فى وقت سابق أنها شنت عملية واسعة للقضاء على ما تبقى من جيوب إرهابيى داعش فى مناطق شمال شرقى بحيرة الثرثار.

>