موقع اسرائيلى :حماس صادرت صواريخ لـ"الجهاد" كانت معدة للإطلاق على تل أبيب

ذكر موقع "المصدر" الإسرائيلى أن خلافات وقعت بين عناصر من قوات الضبط الميداني التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس" والمنتشرة على حدود قطاع غزة لمنع إطلاق الصواريخ وبين سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد ضبط "حماس" لصواريخ كانت معدة للاطلاق باتجاه تل ابيب.

وأكد موقع المصدر" أن الضبط الميداني لحماس صادر 3 صواريخ من طراز برق 70 كانت معدة للإطلاق نحو مدينة تل أبيب منذ 4 أيام.

وأشارت مصادر فلسطينية من القطاع لـ "المصدر"،الى ان حماس ضبطت بمناطق فى شمال مدينة غزةصواريخ معدة للإطلاق على تل أبيب وصادرتها و طالبت الجهاد الإسلامي بتوضيح خاصةً أن هناك اتفاقاً بين الحركتين بعدم التصعيد العسكري واتهمت حماس، الجهاد الإسلامي بمحاولة جر غزة للحرب مجدداً،وقالت أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.

واكدت المصادر أن حماس ترفض حتى اللحظة إعادة الصواريخ لـ"الجهاد الإسلامي" الذي استشاط قادتها غضبا من افعال حماس التي تحكم غزة ولا زالت هناك تحقيقات طلبت حماس أن تكون مشتركة في الحادث الذي اعتبرته خطير و يمكن أن يؤدي لاندلاع حرب