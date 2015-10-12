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وصول وزير حقوق الإنسان اليمنى للقاهرة لبحث التطورات الأخيرة فى بلاده

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وصول وزير حقوق الإنسان اليمنى للقاهرة لبحث التطورات الأخيرة فى بلاده وصول وزير حقوق الإنسان اليمنى للقاهرة لبحث التطورات الأخيرة فى بلاده
وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى فى زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يلتقى خلالها مع كبار المسئولين فى وجامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات الوضع فى بلاده .

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الأصبحى قائلة: "سيلتقى الوزير اليمنى خلال زيارته مع كبار المسئولين المصريين والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية حيث سيبحث التطورات الأخيرة فى بلاده فى ظل ممارسات ميليشيات الحوثيين ضد أبناء الشعب اليمنى".

وأضاف المصادر إلى أن الوزير اليمنى سيعرض "جهود اليمنية لمتابعة هذه الممارسات فى ضوء القرار الصادر عن المجلس العالمى لحقوق الإنسان بتكليف اللجنة الحكومية اليمنية لحقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف ومتابعة تقرير لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بشأن زيارتها لمدينة عدن حول الأوضاع الإنسانية فى اليمن ".
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مصر 365

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