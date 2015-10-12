تقرير حقوقى: مقتل وإصابة 830 طفلا فى تعز بيد الميليشيات المسلحة باليمن

ذكر تقرير حقوقى أن 830 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الحرب التى تشنها مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية على مدينة تعز منذ ما يقارب سبعة أشهر .

وأوضح التقرير الذى أصدره مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى تعز اليوم الأحد، أن الحرب والحصار الذى تفرضه المليشيات المسلحة على مدينة تعز تسبب فى إصابة 3400 بمرض حمى الضنك القاتل.

وأكدت المحامية والناشطة إشراق المقطرى فى مؤتمر صحفى عقد بمدينة تعز نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت بحق الأطفال تمت خلال الفترة من 15 مارس وحتى 30 سبتمبر الماضيين وتنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم ومنع وصول العلاج والغذاء والماء إليهم .

وقالت إن 194 طفلا قتلوا على يد المليشيات بمدينة تعز منهم 38 قتلوا برصاص قناصة طبقا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات التى نقلوا إليها وثلاثة أطفال إناث ماتوا من الخوف بسبب قذائف الكاتيوشا التى سقطت بالقرب من سكنهن فى منطقة الحوبان شرق مدينة تعز .

وأضافت المقطرى وهى تعرض التقرير ، أن فريق الرصد الميدانى رصد 635 حالة إصابة تعرض لها أطفال فى مدينة تعز جراء القصف المتعمد للأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية.

وأشار التقرير إلى احتلال المليشيات بعض المنازل والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية والمنشآت الحيوية فى مناطق سيطرتها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتخزين كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بداخلها مما جعلها عرضة لقصف طيران التحالف العربي.

وأكد أن الأطفال فى محافظة تعز يعيشون وضعا نفسيا صعبا نتيجة أعمال العنف المفرط ولإعمال القتل والجرائم المشهودة حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار.

وأشار التقرير إلى أن هناك أطفال فقدوا أسرهم بالكامل وهناك ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فقدوا آبائهم وأمهاتهم فى الحرب و2300 طفل فقدوا أخواتهم وهناك من دمرت منازلهم وأصبحوا فى الشارع وآخرين يعيشون حالة رعب مستمر وخوف وقلق واضطرابات ، كما يوجد عشرات الأطفال مصابين بإعاقات دائمة وخاصة أولئك الذين بترت أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات جسدية جعلتهم يعيشون وضعا نفسيا صعبا وكل هذه الانتهاكات والأعمال ترتقى إلى جرائم جسيمة بحق الطفولة فى تعز.

وطالب التقرير بإيقاف أسلحة الموت اليومية التى تمارسها الميليشيات بحق أطفال تعز ومعاقبة القتلة وتتبعهم وضمان عدم إفلاتهم من أفعالهم الإجرامية العمدية وتعويض الأطفال الضحايا وعلاج الجرحى خصوصا الذين بحاجة لتدخل جراحى .. ودعا إلى فك الحصار الذى ترتكبه هذه الجماعة بحق أطفال تعز وبقية المدنيين حتى وصل الحال لمنعهم من الماء .

وطالب بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف فى تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها .. ودعا كافة الأطراف إلى تجنيب الأطفال والمدنيين لحروب وعدم إقحامهم فى أى نزاعات مسلحة.

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