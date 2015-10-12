مصادر: إصابة البغدادى فى غارة أمريكية سابقة سببت له عجز دائم

ذكرت مصادر غربية مسئولة، أن الجروح التى أصيب بها زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، فى غارة أمريكية سابقة تسببت فى إصابته بعجز دائم أقعده عن ممارسة مهام عمله.

ونقلت اليوم وكالة انباء الاعلام العراقي "واع" عن المصادر قولها، إن إصابة البغدادى قد تمنعه من ممارسة العمل اليومى المعتاد لمنصبه، وأن مساعدا كبيرا له يعرف باسم أبو علاء العفرى الذى يحمل شهادة عليا فى الفيزياء هو الذى يقوم بمهام قيادة التنظيم منذ مدة.

واضافت المصادر الغربية ، التى اشترطت عدم الكشف عن هويتها ,أن أخصائية أشعة وجراحا من مستشفى الموصل قد عالجا البغدادى فى مكان يختبئ فيه، وأن الاثنين ينحدران من عوائل تناصر تنظيم داعش وتتبنى رؤيته الدينية.

وقالت المصادر إن أبناء أخصائية الأشعة يعملون فى المستشفى ويرتدون ملابس إسلامية معروفة اصطلاحا باسم "الملابس القندهارية".

جدير بالذكر، أن نخبة قليلة من قادة التنظيم تعلم مدى خطورة جِراح البغدادى علم اليقين وتعلم مكانه، إلا أن خبر إصابته بدأ بالانتشار بعد وصولها إلى الصف الثانى من قادة التنظيم.

وكانت المصادر الغربية ذاتها قد كشفت قبل أسبوعين، نقلا عن مصدر عراقى ودبلوماسى غربي، أن زعيم تنظيم الدولة أصيب بجروح خطيرة فى غارة جوية للتحالف غربى العراق فى مارس الماضي، وأنه يتعافى من إصابته، بيد أنه لم يعد يمارس مهامه اليومية.

وقال هشام الهاشمى المسئول العراقى، الذى يقدم المشورة لبغداد حول تنظيم داعش المتطرف، إن البغدادى أصيب يوم 18 مارس الماضى إثر غارة جوية لقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يتعافى ببطء من الجروح التى كانت تهدد حياته.

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