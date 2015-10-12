الصحة الفلسطينية: 24 شهيدا و1300 مصاب حصيلة المواجهات منذ بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر الجارى بلغ 24 شهيدا، 13 منهم فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و11 فى قطاع غزة، فيما أصيب أكثر من 1300 فلسطينى بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى مساء الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلى استخدم الرصاص الحى بكثافة فى قمعه لتظاهرات اليوم، فى مدن طولكرم ونابلس والخليل، ورام الله، حيث استشهد طفل (13 عاما) وأصيب أكثر من 75 فلسطينيا بالرصاص الحى خلال المواجهات.

وأضافت الوزارة أن الطفل أحمد عبد الله شراكة (13 عاما) من مخيم الجلزون وصل مجمع فلسطين الطبى برام الله بعد إصابته برصاصة مطاطية بالرأس، وأعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه، حيث عانى من نزيف على الدماغ.

وأوضحت أنه باستشهاد الطفل شراكة، يرتفع عدد الأطفال الشهداء منذ بداية الشهر الجارى إلى 8، حيث فى قطاع غزة استشهد الأطفال: محمد هشام الرقب (15 عاما)، ومروان هشام بربخ (13 عاما)، وخليل عمر عثمان (15 عاما)، والطفلة رهف يحى حسان (عامان).

وفى الضفة الغربية، استشهد 4 أطفال فلسطينيين الطفل أمجد حاتم الجندى (17 عاما)، والطفل عبدالرحمن عبيدالله (13 عاما)، والطفل إسحاق بدران (16 عاما)، وأحمد عبد الله شراكة (13 عاما).

ويرتفع بذلك عدد الشهداء منذ الأول من أكتوبر إلى 24 شهيدا 13 منهم فى الضفة الغربية بما فيها القدس، و11 فى قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 1300 مصابا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط.

وأصيب 8 مواطنين برام الله، وأدخلوا مجمع فلسطين الطبي، منهم إصابة بالرصاص الحى و3 إصابات بالرصاص المطاطى و4 إصابات بالاختناق.

وعلى حاجز حوارة جنوب نابلس، أصيب 53 فلسطينيا بالرصاص الحي، أدخل منهم 32 إلى مستشفى رفيديا، وحولت إحدى الإصابات إلى مستشفى النجاح الوطني، فيما وصل مستشفى الاتحاد 5 إصابات بالرصاص الحي، أما مستشفى نابلس التخصصى فوصلته 7 إصابات بالرصاص الحي، وأدخل مستشفى العربى التخصصى 9 إصابات بالرصاص الحي.

وفى طولكرم، أصيب 20 مواطنا بالرصاص الحى و"الدمدم" فى الأطراف السفلية، حولوا إلى مستشفى طولكرم الحكومى ومستشفى الزكاة بالمدينة.

وفى قطاع غزة، استشهدت اليوم أم وطفلتها، وأصيب 50 فلسطينيا من بينهم 42 بالاختناق بالغاز السام، و3 إصابات بالمطاط، و5 بالرصاص الحي.

من جهته، أكد وزير الصحة الفلسطينى الدكتور جواد عواد أن أكثر من 20 إصابة حرجة دخلت مستشفيات الحكومة منذ بداية المواجهات فى الأول من الشهر الجاري، وتعاملت معها الطواقم الطبية وأنقذتها من موت محقق، حيث تركزت هذه الإصابات فى الرأس والرقبة والصدر.

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