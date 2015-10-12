حركة التغيير تحذر من نسف العملية السياسية بإقليم كردستان العراق

حذرت حركة التغيير الكردية من مساعى الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة رئيس كردستان العراق مسعود البارزانى مما وصفته "نسف العملية السياسية فى الإقليم" من خلال قيام مندوبيه فى الحكومة بإبلاغ رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق ووزراء الحركة بمغادرة أربيل والعودة إلى السليمانية.

وذكرت الحركة فى بيان صحفى مساء الأحد، أن الديمقراطى الكردستانى يسعى لتعطيل مؤسسة برلمان وحكومة الإقليم ونسف العملية السياسية فى كردستان.

وتساءلت بأى حق ومنطق سياسى وقانونى يطرح المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى نفسه بديلاً للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية فى كردستان ويتخذ القرارات بدلاً منها.

واعتبر النائب العراقى عن حركة التغيير مسعود حيدر أن ابلاغ رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد ووزراء التغيير بالحكومة مغادرة أربيل يستهدف "الاستحواذ على السلطة بكردستان من قبل الحزب الديمقراطى".