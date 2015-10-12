"فى حب مصر": جمعنا تبرعات بـ 20 مليون جنيه.. ولا ننسق مع "النور"

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إنه لا يوجد أى تنسيق مع حزب النور وأى طرف فى الدولة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن قائمة "فى حب مصر" لم تخترق القانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للقائمة وحتى الآن لم يتم اختراق القانون، حيث تضم رجال أعمال ويتم الإنفاق على الحملة من خلال فواتير واضحة.

وأضاف اليزل ، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيمة الإنفاق على الدعاية الانتخابية لقائمة "فى حب مصر" لم يتجاوز المسموح به الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، وهناك إجراءات قانونية لمن يرغب فى التبرع لقائمة "فى حب مصر" ولا نحصل على أى أموال نقدا، لافتا إلى أن القائمة جمعت 20 مليون جنيه للأربع قوائم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وأشار سيف اليزل، إلى أنه إذا تبقى أى مبلغ بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيتم إعادته بالتساوى للمتبرعين، موضحا أن القائمة تضم قامات وطنية نظيفة اليد مشهود لها بالكفاءة وحب الوطن، وهناك أعضاء من الحزب الوطنى فى القائمة يديهم نظيفة وشهود لهم بالوطنية.

وأوضح أنه تم تغيير أسماء المرشحين على القائمة قبل 48 ساعة من تقديم الأوراق للجنة العليا بحثا عن الأفضل، وأن الدكتور أحمد عمر هاشم قال "حرفيا إن المكان الذى يتم فيه الصلح بين المواطنين تحفه الملائكة" وليس الكلام موجها للقائمة.

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