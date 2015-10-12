أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فى حب مصر": جمعنا تبرعات بـ 20 مليون جنيه.. ولا ننسق مع "النور"

Google+ Print
"فى حب مصر": جمعنا تبرعات بـ 20 مليون جنيه.. ولا ننسق مع "النور" "فى حب مصر": جمعنا تبرعات بـ 20 مليون جنيه.. ولا ننسق مع "النور"
قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب "، إنه لا يوجد أى تنسيق مع حزب النور وأى طرف فى الدولة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن قائمة "فى حب مصر" لم تخترق القانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للقائمة وحتى الآن لم يتم اختراق القانون، حيث تضم رجال أعمال ويتم الإنفاق على الحملة من خلال فواتير واضحة.

وأضاف اليزل ، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيمة الإنفاق على الدعاية الانتخابية لقائمة "فى حب مصر" لم يتجاوز المسموح به الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، وهناك إجراءات قانونية لمن يرغب فى التبرع لقائمة "فى حب مصر" ولا نحصل على أى أموال نقدا، لافتا إلى أن القائمة جمعت 20 مليون جنيه للأربع قوائم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وأشار سيف اليزل، إلى أنه إذا تبقى أى مبلغ بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيتم إعادته بالتساوى للمتبرعين، موضحا أن القائمة تضم قامات وطنية نظيفة اليد مشهود لها بالكفاءة وحب الوطن، وهناك أعضاء من الحزب الوطنى فى القائمة يديهم نظيفة وشهود لهم بالوطنية.

وأوضح أنه تم تغيير أسماء المرشحين على القائمة قبل 48 ساعة من تقديم الأوراق للجنة العليا بحثا عن الأفضل، وأن الدكتور أحمد عمر هاشم قال "حرفيا إن المكان الذى يتم فيه الصلح بين المواطنين تحفه الملائكة" وليس الكلام موجها للقائمة.


>- لأول مرة.. قيادات "فى حب مصر" يكشفون أسرار التربيطات مع الأحزاب..سامح سيف اليزل ومحمد العرابى ومصطفى بكرى وطارق الخولى وسحر طلعت مصطفى يجيبون على الأسئلة الصعبة بشأن القائمة فى ندوة "اليوم السابع"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته