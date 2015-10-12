"فى حب مصر": نرحب بانضمام "مستقبل وطن".. وحزب النور خطر على الدولة

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إن القائمة ترحب بانضمام قائمة مستقبل وطن لها، لافتا إلى أنه فى حب مصر أعدت قائمة من 18 بندا تشمل جميع ما يهم المواطن فى كل جوانب الحياة.

وأشار اليزل إلى أنه تم رفض العديد من القوائم الراغبة للانضمام لهم، مؤكداً أن حزب النور سيكون معارض قوى بالبرلمان المقبل كما أنه سيكون خطرا على الدولة وسيعيق التشريعات، معبراً عن عدم تفائله بوصول حزب النور لمجلس النواب، مضيفاً: "نحن على استعداد للنزول بالشارع مرة ثانية إذا وصل الإخوان للبرلمان القادم".

وأضاف سيف اليزل، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم لم يعقدوا صفقات فى محافظة الإسكندرية مع أحد، متوقعاً اكتساح القائمة لحزب النور فى السباق البرلمانى، متمنيا وجود قائمة برلمانية تساندهم فى البرلمان لدعم الدولة المصرية، مؤكداً أنهم يسعون للحصول على 252 مقعدا فرديا.

وأكد المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، أن مشاركة المواطنين بقوة فى الانتخابات القادمة، لن تمكن أنصار الجماعة الإرهابية على أكثر من 5% من المقاعد، محذرا من أنه إذا لم يشارك المواطن بإيجابية فى البرلمان سيسيطر الإخوان عليه، مطالباً بضرورة احترام إرادة الشعب المصرى فى اختياره للدستور، مشددا على أنهم ضد تعديل بعض مواد الدستور فى البرلمان الجديد.

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