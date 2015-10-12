محمود طاهر: الألتراس ملتزم بضوابط الأهلى.. و"يقولوا اللى يقولوه ضدى"

دافع المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلى، عن الألتراس وجمهور النادى، معتبراً أنهم مجموعة من الجمهور والشباب، يستطيعون تشكيل عرض رائع ومبهر بالمدرجات فى مباريات كرة القدم.

وقال طاهر، فى حواره على الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "هنا العاصمة": "الألتراس وجمهور الأهلى لم يخترق قواعد وضوابط النادى، ولا يوجد لدى مشكلة فى هجومهم على مجلس الإدارة، ويقولوا زى مايقولوا ضدى، وموقفى واضح من جماهير الأهلى المحبة للنادى"، رافضا فى الوقت نفسه إساءة الألتراس لأى ناد أو مؤسسة أخرى.

وتابع: "قررنا فتح الباب للجماهير لأن هناك فئة من الشباب لا بد من احتوائها، وإذا كان هناك تنظيم باسم الألتراس، يجب على الحكومة اعتقالهم قبل بكرة الصبح".