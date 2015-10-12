كبير مستشارى رئيس البرلمان الدولى يعرب عن دعمه للانتخابات بمصر

أعلن السفير مختار عمر، كبير مستشارى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، أن الاتحاد يسعى للاستفادة من خبرات مصر المتميزة فى مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية عسكريا وتشريعيا لدعم دول العالم التى تواجه الإرهاب.. وجاء ذلك فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة مساء أمس الأحد متجها إلى مقر الاتحاد فى سويسرا.

وقال عمر: "الاتحاد يدعم مصر فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ووفر كل وسائل التدريب لكوادر البرلمان فى الأمانة العامة، حيث نسعى للاستفادة من خبرات مصر المتميزة والطويلة فى مجال مكافحة الإرهاب، سواء عسكريا أو تشريعيا، وأن الاتحاد البرلمانى الدولى يدعم عودة البرلمان المصرى لما يمثله من إضافة للعمل البرلمانى الدولى".

وقال "عمر": "يتم الاستعداد حاليا لعقد الدورة الـ133 للجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى، وعقد مؤتمر خاص فى العشرين من أكتوبر الحالى فى جنيف لمكافحة الإرهاب، حيث يجمع المؤتمر ولأول مرة فى التاريخ بين أجهزة الأمم المتحدة التشريعية لوضع خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب فى العالم، ويتميز المؤتمر بجمع الرؤساء التنفيذيين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأكثر من 130 من رؤساء البرلمانات فى العالم".

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