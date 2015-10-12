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سطو مسلح على سيارة نقل أموال بكوبرى أكتوبر بمدينة نصر وسرقة 5 ملايين جنيه

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سطو مسلح على سيارة نقل أموال بكوبرى أكتوبر بمدينة نصر وسرقة 5 ملايين جنيه سطو مسلح على سيارة نقل أموال بكوبرى أكتوبر بمدينة نصر وسرقة 5 ملايين جنيه
نفذ مجموعة من المسلحين، عملية سطو مسلح على سيارة نقل أموال أثناء سيرها أعلى كوبرى 6 أكتوبر، بأن قطعوا الطريق عليها وأشهروا الاسلحة فى وجه مستقليها وأستولوا على ما بحوزتهم من أموال التى قاربت قيمتها على 5 ملايين جنيه.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بتعرض سيارة نقل اموال للسرقة أعلى كوبرى أكتوبر، وتبين من التحريات ان السيارة أثناء سيرها أعلى الكوبرى بالقرب من مبنى وزارة المالية، بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، اعترض طريقها مسلحين واستوقوا قائد السيارة بالاكراه تحت تهديد السلاح واستولوا على ما بداخلها من اموال.

وعلى الفور انتقل فريق من نيابة مدينة نصر ثان، لمباشرة التحقيق في الواقعة ومعاينة مكان الحادث، وتبين من التحقيقات الاولية ان المبلغ الذي استولي عليه الجناه قارب على 5 ملايين جنيه، وجارى استدعاء من كانوا يستقلون السيارة لسماع اقوالهم حول الواقعة.

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مصر 365