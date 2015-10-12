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فى حب مصر: عدلى منصور أو عمرو موسى رئيسا للبرلمان حال تعيينهما من الرئيس

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فى حب مصر: عدلى منصور أو عمرو موسى رئيسا للبرلمان حال تعيينهما من الرئيس فى حب مصر: عدلى منصور أو عمرو موسى رئيسا للبرلمان حال تعيينهما من الرئيس
قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب "، إن قائمة فى حب مصر لا تستطيع ترشيح من يرأس البرلمان القادم، مؤكدا أنه سيتم اختيار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، أو عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، رئيسا للبرلمان حال تعيينهما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن القائمة ستساعد الرئيس فى قراراته.

وأشار سيف اليزل، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن رئيس البرلمان القادم يجب أن يعيد النظر فى اللائحة الداخلية والتنفيذية للبرلمان لضبط أداء الأعضاء، مشدداً على أن البرلمان القادم دوره تشريعى وخدمى، وعلى النواب العمل على تحقيق ذلك، لافتا إلى أن القائمة لديها 26 مؤتمرا انتخابيا والأهالى يقابلونها بشكل جيد.

وأضاف المقرر العام لقائمة "فى حب مصر" أن القائمة ستستجوب أى وزير بالحكومة حال خروجه عن القانون، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى الحصول على أحدث منظومات تكنولوجية فى مجال الأسلحة، مضيفا أن هناك مخططات خارجية وقفت وراء تراجع المستثمرين على الاستثمار فى مصر.


>- "فى حب مصر": نرحب بانضمام "مستقبل وطن".. وحزب النور خطر على الدولة
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