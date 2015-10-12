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بالصور.. القبض على هولندى حاول تهريب 2565 قرصا مخدرا داخل علب شيكولاتة

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بالصور.. القبض على هولندى حاول تهريب 2565 قرصا مخدرا داخل علب شيكولاتة بالصور.. القبض على هولندى حاول تهريب 2565 قرصا مخدرا داخل علب شيكولاتة
أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب هولندى تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، إضافة إلى محاولته تهريب 8 جرامات ماريجوانا داخل علب "شيكولاتة"، لدى عودته من أمستردام.

وأفاد مصدر جمركى أن مأمورى التفتيش محمد سرحان وأحمد عبد القادر، اشتبها فى الراكب الهولندى من أصل مصرى، لدى وصوله من أمستردام، وأمر أحمد عبد الهادى، بعد العرض عليه بالتفتيش بمعرفة عبد العال عليش وعمرو شعبان ومحمود سعيد وأميرة طلبة، حيث تبين إخفائه لـ2565 قرصا من عقار "الاكستازى" المخدر، بالإضافة إلى 8 جرامات ماريجوانا.

وأمر عمر سعد، مدير جمارك المطار، بحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك وإخطار الجهات المعنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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