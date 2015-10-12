بالفيديو.. أحمد مرتضى:"جيش مصر جزمته على رأسى واللى مش عاجبه مينتخبنيش"

قال أحمد مرتضى منصور، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة، إن مصر بها جيش قادر على حماية الدولة من أى خطر قد يهددها، موجها حديثه للمشككين: "انت لو مش عارف إن عندك جيش هو اللى حاميك يبقى انت تقعد ساكت وفى بيتك لغاية ما نخلص احنا البلد دى".

وأوضح أحمد مرتضى، خلال الندوة المنعقدة مساء أمس الأحد بمنطقة الحوتية بالعجوزة: " دى ملهاش علاقة برابعة وخامسة وسادسة، جيش مصر جزمته على رأسى أنا شخصيا ولو حد مش عاجبه الكلام ده مينتخبنيش مش هاممنى موضوع مجلس النواب مش هيفرق معايا كتير، أنا بالنسبة لى الجيش المصرى على رأسى".

- أحمد مرتضى: "مش معنى إنى معنديش برنامج انتخابى يبقى معنديش حاجة أعملها"