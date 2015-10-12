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"التضامن": اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكترونى بمسابقة التعيينات بالتأمينات

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"التضامن": اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكترونى بمسابقة التعيينات بالتأمينات "التضامن": اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكترونى بمسابقة التعيينات بالتأمينات
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الاثنين، آخر بوم للتسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك على الموقع الإلكترونى إضغط هنا:
>لجميع الفئات العمرية، مما سبق لهم الاختبار الشفوى.

كانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت إجراء امتحان تكميلى لمن تقدموا لمسابقة التعيينات بالتأمينات الاجتماعية، على أن يكون الامتحان من خلال التسجيل الإلكترونى، منعًا للتلاعب والمجاملات فى اختيار للمتقدمين من حملة المؤهلات العليا.

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