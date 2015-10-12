علشان تحمى طفلك من التطعيمات الفاسدة.. بص على الأمبول واتأكد من لونه

تطعيم الأطفال من الأمور الضرورية لحمايتهم من العدوى بالأمراض الخطيرة، وهناك عدد من التطعيمات الأساسية التى لا يمكن إهمالها، بل تعد شرطا من شروط القبول بالمدارس والحضانات لما تمثله من أهمية.

فى السنوات الأخيرة تكررت حوادث تعرض الأطفال لمشاكل وأزمات صحية، نتيجة تناولهم جرعات فاسدة ومنتهية الصلاحية من أمصال التطعيمات، ولتجنب تكرار تلك الحوادث يمكن للأهل تحديد جودة جرعة التطعيم التى تعطى لأطفالهم والتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها أو فسادها بخطوات بسيطة يوضحها أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم.

فى البداية يوضح طلعت أن تاريخ الصلاحية لا يعد المؤشر الوحيد لصلاحية مصل التطعيم، ففى كثير من الحالات قد تفسد جرعة التطعيم رغم سريان فترة صلاحيته نتيجة لسوء التخزين.

وشدد طلعت على أن الوالدين قبل إعطاء طفلهم جرعة التطعيم بجميع أنواعه، يجب أن يعاينوا أمبول المصل، فهناك علامة مربعة باللون الأبيض تلصق على جميع أنواع الأمصال، ويبقى لون ذلك المربع أبيض زاهى اللون طالما كان التطعيم صالحا للاستخدام، وكلما تغير لونه دل ذلك على فساد الجرعة، و هو ما يعد مؤشرا قويا لا يقبل الجدال على فساد جرعة التطعيم حتى مع استمرار سريان تاريخ الصلاحية.

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