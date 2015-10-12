لتفادى إصابتك بالكولسترول.. بلاش وجبات سريعة وأطعمة دسمة

الكولسترول وأنواعه

الدهون الثلاثية

يعانى كثير من الأشخاص من الإصابة بارتفاع الكولسيترول بسبب اتباعهم بعض العادات الغذائية الضارة مثل تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون واستخدام ربات البيوت طرق طهى غير صحية.>يقول الدكتور أحمد عبداللاه طبيب باطنى، إن هناك نوعين من الكولسترول بالجسم أحدهما مفيد والآخر ضار يتسبب فى تعرض الأشخاص لبعض المشاكل الصحية مثل أمراض القلب وغيرها, و يقوم الكولسترول المفيد " HDL" بالتخلص من الدهون بالدم مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بينما يؤدى الكولسترول LDL إلى انسداد الأوعية الدموية بالتالى يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.>ويستكمل د. أحمد قائلا "يوجد نوع ثالث من الدهون، يعرف بالدهون الثلاثية التى تزيد من خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب خاصة عندما يصاحبها ارتفاع فى مستوى كوليسترول "LDL" المنخفض الكثافة.

لذلك ينصح د. أحمد قائلا " يجب على الأشخاص لتفادى إصابتهم بالكولسترول الضار الاهتمام بتناول الغذاء الصحى والمتوزان والابتعاد عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون لتجنب ارتفاع مستوى الكولسترول وعدم تعرضهم لمشاكل صحية".