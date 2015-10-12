لو هتعملوا تلقيح صناعى.. اعرفوا أهم التحضيرات قبل إجرائه

يعد التأخر فى الإنجاب من أهم المشاكل التى تحيط الأزواج وخاصة الجدد، ولذلك بعد مرور العام الأول من الزواج يبدأ الزوج والزوجة فى رحلة البحث حول أسباب التأخر، وعند وجود مشاكل يعانى منها أحد أو كلا الطرفين يلجآن للقيام بأحدث العمليات التى تساعد على الإنجاب.

ومن أهم تلك العمليات التلقيح الصناعى، الذى يشترط العديد من التحضيرات قبل إجرائه، وذلك لضمان النجاح والإنجاب، هذا ما أكده الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد.

ويقدم د.وائل استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح التى يجب على الزوج والزوجة اتباعها لنجاح عملية التلقيح الصناعى، ومنها:

>للسيدات: عليك معرفة أيام التبويض الخاصة بك، وذلك بعد أخذ أدوية تساعد على تنشيط المبيضين، وتظهر أثناء خضوعك للفحص من خلال السونار الذى يؤكد أن حجم وصحة البويضة جيدة، وتستطيع أن يجرى من خلالها التلقيح.

للرجل: امتنع عن إقامة علاقة جنسية مع الزوجة لمدة تتراوح بين يومين إلى 5، وذلك تمهيدا لتحضير عينة من السائل المنوى، وبعد أخذ العينة يتم فصل الحيوانات المنوية الجيدة والسريعة ذات الأشكال الطبيعية عن الحيوانات المنوية ذات النوعية السيئة، وأيضا إزالة الشوائب التى تعوق عملية الإخصاب وتزيد من فرص نجاح هذه العملية.