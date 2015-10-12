حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13/10/2015

حظك اليوم برج القوس:

>على الصعيد المهنى : قد تتعرض اليوم لبعض الأحداث المربكة التى تسبب لك القلق فى مجال العمل، كن جاهزا لهذا اليوم العصيب وحاول أن تتخطاه دون خسائر.

على الصعيد العاطفى : يمكنك اليوم التعبير للحبيب عن المشاعر التى تحملها له، ولا تتردد فى طرح الأفكار التى تخص علاقتكما عليه.

على الصعيد الصحى: احرص على أن تشارك أفراد أسرتك وعائلتك الأنشطة المختلفة التى يقومون بها، هذا يساعدك على تحسين وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك اليوم أنك فى منتهى القوة والصلابة التى تمكنك من مواجهة أى مشكلة فى الحياة اليومية والتغلب عليها، وحالتك المزاجية اليوم تسمح لك بإنجاز المهام الموكلة إليك دون تعب أو توتر، فأنت اليوم لست فى حاجة إلى توجيهات الآخرين.

لا تعتقد أن الحب هو قضاء الوقت السعيد مع الشريك فقط، بل أنه حالة من الخوف على الطرف الآخر والتزام بالوعود والقرارات المشتركة.