حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 13/10/2015

حظك اليوم برج الحمل :

>على الصعيد المهنى: تواجه اليوم حالة من الدقة فى إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك اليوم، فلا تتسرع حتى تتمكن من تخطى هذا اليوم، فكر فى الاستفادة من هذه الحالة بشكل جيد.

على الصعيد العاطفى: إذا تأكدت لديك نيتك للاستقرار مع الشخص الذى تحبه، فعليك مصارحته بالأمر وما تكن له من مشاعر طيبة، حتى يشاركك اهتماماتك.

على الصعيد الصحى: لابد أن تتخلى عن بعض الأمور التى تعتبرها مهمة فى حياتك، وذلك للحفاظ على استقرار وضعك الصحى، والتخلص من كارثة السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك:

>يشير علماء الفلك اليوم إلى الطاقة الإيجابية التى تنتابك فى الصباح وتنعكس بشكل إيجابى على أدائك للمهام المهنية، ويمتد تأثيرها على من حولك من العائلة والأصدقاء، فاحرص على تحافظ على نشاطك حتى آخر اليوم.

إذا كنت تسعى إلى إثبات وجودك فى مجال العمل الجديد، لابد من التركيز على كل مهمة تقوم بها، ولا تركن إلى الراحة الزائدة أو إضاعة الوقت مع الزملاء، حتى تتمكن من الحصول على المكانة المرموقة التى تحلم بها.