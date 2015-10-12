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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13/10/2015

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>على الصعيد المهنى : يحالفك الحظ اليوم ويضعك على الطريق الصحيح فى مجال العمل لتغير اتجاهاتك نحو الأفضل، بعد فترة عصيبة من التعثرات المفاجئة وغير المبررة.

على الصعيد العاطفى: قد تتحكم حالتك المزاجية فى مشاعرك تجاه شخص ما، هذا الأمر يدفعك إلى اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة فى هذا الشأن.

على الصعيد الصحى: قد يمنحك التفاؤل والأمل اليوم قدرة كبيرة تمكنك من التغلب على المتاعب الصحية التى تعانى منها، وتعيش أجمل أيام حياتك.

توقعات علماء الفلك :


> ترى أن القرار الذى اتخذته اليوم على الصعيد المهنى خاطئا بعد أن ترى النتائج السيئة التى ترتبت عليه، فعليك أن تأخذ الوقت الكافى فى التفكير قبل اتخاذ القرارات الهامة حتى لا يتكرر الأمر.

لابد أن تعرف حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون معك، فقد تجد الكثير منهم يتقرب منك ويغريك بالحديث معه، ثم يظهر على حقيقته وتتعرف على نواياه الحقيقية التى تحمل لك السوء.

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مصر 365

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