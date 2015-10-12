حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/10/2015

>على الصعيد المهنى: عليك اليوم أن تتحلى بالأعصاب الباردة لتستطيع مواجهة التحديات، فقد تجد نفسك فى ورطة ما أو موقف محرج بسبب أحد الأشخاص المخاصمين لك.

على الصعيد العاطفى: لا تقلب فى الدفاتر القديمة حتى لا تفتح صفحات الماضى المزعج، حاول أن تبقى بعيدا عنها فلن تنفعك فى أى شىء بل ستؤثر على سير الأمور فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى: قد تلاحظ اليوم الآثار الإيجابية وتجنى ثمار ما اتبعته من حميات غذائية فى الفترة الماضية، التى ساعدتك على التخلص من السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك:

>يجب أن تتعلم من الأخطاء التى تقع بها حتى لا تمر عليك بلا استفادة منها، فالخطأ الذى يمنحك استفادة ما لا يسمى خطئا بل يكون شيئا إيجابيا، واحرص على استغلال الفرص التى تتاح أمامك اليوم حتى تتمكن من الوصول إلى الأهداف التى تسعى اليها منذ بداية العمل.

لا بد أن تهتم بالعلاقة العاطفية، ولا تتعامل معها على أنها ألعاب ترميها بعد أن تشعر بالملل منها وتبحث عن أخرى، ابحث عن الاستقرار فهو الأفضل بالنسبة لك.