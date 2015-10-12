أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/10/2015

:


>على الصعيد المهنى: عليك اليوم أن تتحلى بالأعصاب الباردة لتستطيع مواجهة التحديات، فقد تجد نفسك فى ورطة ما أو موقف محرج بسبب أحد الأشخاص المخاصمين لك.

على الصعيد العاطفى: لا تقلب فى الدفاتر القديمة حتى لا تفتح صفحات الماضى المزعج، حاول أن تبقى بعيدا عنها فلن تنفعك فى أى شىء بل ستؤثر على سير الأمور فى حياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى: قد تلاحظ اليوم الآثار الإيجابية وتجنى ثمار ما اتبعته من حميات غذائية فى الفترة الماضية، التى ساعدتك على التخلص من السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك:


>يجب أن تتعلم من الأخطاء التى تقع بها حتى لا تمر عليك بلا استفادة منها، فالخطأ الذى يمنحك استفادة ما لا يسمى خطئا بل يكون شيئا إيجابيا، واحرص على استغلال الفرص التى تتاح أمامك اليوم حتى تتمكن من الوصول إلى الأهداف التى تسعى اليها منذ بداية العمل.

لا بد أن تهتم بالعلاقة العاطفية، ولا تتعامل معها على أنها ألعاب ترميها بعد أن تشعر بالملل منها وتبحث عن أخرى، ابحث عن الاستقرار فهو الأفضل بالنسبة لك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى