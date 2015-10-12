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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13/10/2015

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>على الصعيد المهنى: لا تهتم إلى الزملاء الذين يحاولون دفعك إلى العصبية لتفقد القدرة على التركيز وتصدر قرارات خاطئة، بل احرص على التركيز فى كل خطوة تقوم بها فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: امنح الحبيب الفرصة لتوضيح وجهة نظره، فقد تكون النصائح التى يوجهها لك فى غاية الأهمية وتفيدك فى بعض الأمور.

على الصعيد الصحى: تجنب القيادة لفترات طويلة حتى لا تسبب لك آلام الظهر، واستغل أى فرصة ممكنة للمشى فهو يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وإبقائك فى حالة من الحيوية.

توقعات علماء الفلك:


>ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تتدخل فى الأمور التى تفوق قدراتك حتى لا تشعر بخيبة الأمل فى حالة عدم القدرة إلى إنهائها، وابحث عن الأمور الناسبة لك، هناك فرصة جديدة لبدء أحد المشروعات التى بإمكانها تغيير مستواك المادى والاجتماعى.

تلتقى اليوم بشخص يخطف أنظارك وتفكر فى الارتباط به، ولكن لابد أن تعرف كل المعلومات الكافية عنه حتى لا تتعرض لصدمات عاطفية فيما بعد.

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مصر 365

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