حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/10/2015

>على الصعيد المهنى: ربما تشعر اليوم ببعض التعب على صعيد العمل المهنى نتيجة القيام ببذل المجهودات الكثيرة فى إنجاز المهام الموكلة اليك.

على الصعيد العاطفى: لا تفكر فى فرض شخصيتك على الشريك من خلال إصدار الأوامر والأحكام، فقد تصاب بحالة من خيبة الأمل.

على الصعيد الصحى: لا تتكاسل فى اتباع إرشادات الأطباء بشأن حالتك الصحية، حتى لا تخسر الفرصة المناسبة للشفاء، ولن يفيدك الندم بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك:

>أنت تمتلك الكثير من الخبرة التى تمكنك من إدارة العمل بشكل منتظم، فقد يحتاج المدير المسئول إليك فى الفترة المقبلة لتتولى أحد المناصب الهامة فى الشركة، حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تجعله يفقد الثقة بك.

إذا كنت تفكر فى الحب وتبحث عن العلاقة الناجحة، لابد أن تحسن اختيار الشريك حتى يدوم الاستقرار بينكما فيما بعد.