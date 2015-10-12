أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 13/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 13/10/2015

برج الجدى :


>على الصعيد المهنى: حاول ألا تتدخل فى المناقشات الحساسة الخاصة بالعمل، وابتعد عن جو المشاحنات والعصبية ولا تجادل ما دمت لا تمتلك الدليل القاطع.

على الصعيد العاطفى: لا تجعل انتقاد الحبيب لك يدفعك إلى العصبية والضيق، بل حاول أن تحدد النقاط السلبية فى حديثه والعمل على تحسينها.

على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم ببعض الآلام فى منطقة الظهر نتيجة الجلوس ثابتا لفترة طويلة، فأنت تحتاج إلى القيام ببعض التمرينات الرياضية حتى يزول ذلك الألم.

توقعات علماء الفلك:


>قد تشعر اليوم بالصدمة نتيجة التعرف على حقيقة الشخص الذى كنت تتخذه قدوة ومثلا أعلى لك فى الحياة، هذا الموقف يعلمك ألا تمنح أحدا الثقة المبالغ فيها، وفى مجال العمل ربما تستقبل اليوم دفعة جديدة من الزملاء وعليك تدريبهم جيدا حتى يتمكنوا من الاندماج فى المهنة.

ابحث عن سبب اختفاء الحب، وحاول التخلص من الركود الذى ساد حياتك العاطفية، ولكن لا تلجأ إلى انها العلاقة بينك وبين الشريك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى