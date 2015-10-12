حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 13/10/2015

حظك اليوم برج الجدى :

>على الصعيد المهنى: حاول ألا تتدخل فى المناقشات الحساسة الخاصة بالعمل، وابتعد عن جو المشاحنات والعصبية ولا تجادل ما دمت لا تمتلك الدليل القاطع.

على الصعيد العاطفى: لا تجعل انتقاد الحبيب لك يدفعك إلى العصبية والضيق، بل حاول أن تحدد النقاط السلبية فى حديثه والعمل على تحسينها.

على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم ببعض الآلام فى منطقة الظهر نتيجة الجلوس ثابتا لفترة طويلة، فأنت تحتاج إلى القيام ببعض التمرينات الرياضية حتى يزول ذلك الألم.

توقعات علماء الفلك:

>قد تشعر اليوم بالصدمة نتيجة التعرف على حقيقة الشخص الذى كنت تتخذه قدوة ومثلا أعلى لك فى الحياة، هذا الموقف يعلمك ألا تمنح أحدا الثقة المبالغ فيها، وفى مجال العمل ربما تستقبل اليوم دفعة جديدة من الزملاء وعليك تدريبهم جيدا حتى يتمكنوا من الاندماج فى المهنة.

ابحث عن سبب اختفاء الحب، وحاول التخلص من الركود الذى ساد حياتك العاطفية، ولكن لا تلجأ إلى انها العلاقة بينك وبين الشريك.