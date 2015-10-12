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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13/10/2015

برج الثور:


>على الصعيد المهنى: يمكنك أن تواجه الآخرين من خلال الأنشطة المتعددة التى تقوم بها لكن من الأفضل أن تحافظ على رصيدك فى النشاط ولا تستهلكه فى مواجهة واحدة.

على الصعيد العاطفى: ربما يقع الشريك فى ورطة ويحتاج منك المساعدة، فبادر إلى مساعدته والوقوف إلى جانبه، ولا تستغل الموقف للحصول منه على ما تريد لنفسك.

على الصعيد الصحى : يتسبب التدخين وتناول الكحول فى الإضرار بحالتك الصحية والنفسية، فمن الضرورى أن تتخلص منهما نهائيا قبل فوات اأنوان.

توقعات علماء الفلك :


>الوقوع ليس نهاية العالم فلا تستلم لما حدث معك وحاول أن تقف ثانية على قدميك، فالشخص الذكى هو من يستطيع النهوض بعد سقوطه، فهناك دائما فرصة للنهوض مرة أخرى.

قد يطرد أحد الزملاء من العمل اليوم بسبب قيامه بالتلاعب فيما يضر المؤسسة، ولكنك تشعر بالخوف لأنك كنت على علاقة قوية به، فحاول أن تثبت حقيقة علاقتك به حتى لا تتورط معه.

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مصر 365

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