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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13/10/2015

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>على الصعيد المهنى: شعبيتك لدى الآخرين وحبهم لك يساعدانك على إنجاز الكثير من المهام التى تتعلق بهم سواء كانت تلك العلاقة مباشرة أو غير مباشرة.

على الصعيد العاطفى: تشعر بسعادة غامرة بسبب لقائك الحبيب الذى كنت تبحث عنه منذ فترة، بعد أن أمضيت فترة طويلة من الوقت وحيدا.

على الصعيد الصحى: حاول أن تبدأ خلال هذه الفترة التخفيف من تناول الطعام قبل النوم، واتبع النظام الغذائى المناسب حتى لا تتعرض صحتك للتدهور.

توقعات علماء الفلك :


>يجب أن تعطى الآخرين الفرص المناسبة لإنجاز كل ما طلبته منهم، ولا تغضب من إخفاقهم فى أول فرصة لهم، وينصحك الفلك ألا تتدافع على العمل وتقسو على نفسك، فلابد من الحصول على الراحة المناسبة.

ربما تختلف مع الشريك فى مسألة إنجاب الأطفال، هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التفكير حتى تتمكنا من الوصول إلى القرار المناسب.

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مصر 365

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