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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13/10/2015

برج الأسد:


>على الصعيد المهنى: قد يدفعك ضغط العمل اليوم إلى اتخاذ القرارات المهمة التى قد تغير مسارك المهنى إلى الأفضل، فعليك أن تكون على استعداد تام لتلك المرحلة.

على الصعيد العاطفى: التركيز والانهماك فى العمل على مدار اليوم قد ينسيك الشريك تماما، هذا الأمر أصبح مزعجا بالنسبة له، وعليك أن تجد الحل السريع لتلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: يجب عليك الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون لك الإزعاج، وكذلك الأمور التى تدفعك إلى العصبية، حرصا على استقرار حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>يحذرك علماء الفلك أن هناك أحد الأمور التى يدبرها من يكيدون لك لأذيتك، فاحرص على الانتباه لنفسك على مدار اليوم حتى لا تصاب بسوء، قد تفاجأ اليوم بمدح المدير لك وسط الزملاء، ولكنك تدرك أن هذا الثناء نتيجة قيامك ببعض المام الصعبة التى لم يقدر عليها بعض الزملاء.

حاول أن تعيد التفكير فى العلاقة العاطفية القائمة بينك وبين الشريك بشكل جدى حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، والتى تتماشى مع تلك سير الأمور طبيعية فى تلك العلاقة.

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مصر 365

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